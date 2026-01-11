Sirera (PP) reclama que el finançament autonòmic es pacti entre tots els grups polítics

BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat que el nou sistema de finançament autonòmic es pacti entre tots els grups polítics d'Espanya.
En declaracions a la premsa aquest diumenge durant la celebració dels Tres Tombs, s'ha preguntat què passaria si l'estabilitat del Govern depèn un dia de forces polítiques d'altres comunitats autònomes.
"Avui depèn d'ERC, però si un dia depèn d'un diputat del BNG o Chunta Aragonesista, pot canviar el sistema de finançament per beneficiar a la seva comunitat", ha advertit.
Per això, ha demanat que es pacti "entre tots" perquè tothom ho senti com a propi i ha reclamat textualment que s'eviti convertir el sistema en un soc.
D'altra banda, Sirera ha dit que "no es pot enganyar als ciutadans", ja que, si s'augmenten els recursos per a una comunitat autònoma, han de restar-se d'una altra o augmentar els impostos.