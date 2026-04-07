Sirera (PP) reclama el desallotjament "immediat" de l'assentament de l'estació d'autobusos de Sants

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat a l'alcalde, Jaume Collboni, el desallotjament "immediat" de l'assentament situat a l'estació d'autobusos de Sants.
En un comunicat aquest dimarts, Sirera critica la "passivitat del govern municipal davant una situació que vulnera la normativa i deteriora la imatge de la ciutat" i ha recordat que l'acampada lliure està prohibida a Barcelona, i ha lamentat que Collboni ho estigui permetent.
"L'estació de Sants és una de les principals portes d'entrada a Barcelona, el primer contacte que tenen moltes persones amb la nostra ciutat, i no pot ser aquesta la imatge que oferim", ha assenyalat.
El líder popular ha exigit al consistori que "es prengui seriosament el problema dels assentaments" i ha subratllat que aquesta situació afecta els veïns i les persones que viuen en aquests espais.
Per això ha reclamat un pla integral per eliminar els 63 assentaments detectats a la ciutat que combini mesures socials amb l'aplicació "estricta de l'ordenança per garantir la convivència, la seguretat i la dignitat de totes les persones".