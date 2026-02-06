Sirera (PP) reclama el "desallotjament immediat" d'un assentament a la Zona Franca de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat a l'alcalde, Jaume Collboni, el "desallotjament immediat" d'un assentament amb més d'un centenar de tendes de campanya a la Zona Franca.
"Els veïns i treballadors de la Zona Franca viuen amb por i estan farts que l'alcalde miri cap a una altra banda mentre els problemes de convivència, neteja i seguretat es continuen agreujant", ha sostingut en un comunicat de la formació aquest divendres.
Ha defensat que Barcelona "no es pot permetre que es perpetuïn" els fins a 62 assentaments il·legals que, ha assegurat, hi ha a la ciutat, especialment els que es troben en àrees estratègiques per a la ciutat com és el cas de la Zona Franca.