Sirera rebutja un genocidi a Gaza i acusa Collboni de "blanquejar un règim"

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha negat que Israel estigui cometent un genocidi a Gaza i ha acusat el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, de "blanquejar un règim" en declarar les ciutats de Palestina com el districte 11 de la capital catalana.
"Si una organització terrorista hagués segrestat els nostres fills, demano als ciutadans que pensin què els agradaria que fes el seu govern: lluitar i treballar per recuperar-los o quedar-se de braços plegats", ha argumentat en una roda de premsa aquest dimarts.
Respecte a l'increment de la dotació al districte 11 fins als 1,5 milions d'euros, Sirera ha reclamat "garantir primer la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Barcelona" i ha retret a l'alcalde que es permeti el luxe de gastar aquesta quantitat a l'estranger.
Sobre les iniciatives que portaran al ple del mes de setembre, els populars preguntaran a l'alcalde quines intencions té amb la sortida del Tour de França: "Collboni ens ha d'explicar què prioritza, si la demagògia del seu partit i els seus socis o fer d'alcalde per a tots els barcelonins i facilitar que el Tour surti de la ciutat".
També proposaran plans de xoc per fer front a la situació d'inseguretat que, a parer seu, viu el districte de la Marina del Prat Vermell, i l'increment dels delictes de narcotràfic davant la inacció de la Generalitat i el Govern central.