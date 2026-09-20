Sirera (PP) rebutja els supermercats públics de Collboni i aposta per una baixada dels preus

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
El PP demanarà a l'Ajuntament que detalli quant diners públics pensa destinar al projecte
BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha rebutjat aquest diumenge el projecte de supermercats públics que planteja l'alcalde, Jaume Collboni, i li ha exigit "que deixi de competir" amb els comerciants i els ajudi a baixar preus.
Sirera veu "difícil d'explicar" que l'Ajuntament pretengui crear comerços subvencionats amb diners públics i competir amb els paradistes dels mercats i el comerç de proximitat que paga impostos, taxes, lloguers i nòmines, informa el PP en un comunicat.
Proposa una reducció "substancial" de la fiscalitat, les taxes i altres costos municipals que suporten els paradistes dels mercats municipals i facilitar la seva activitat mitjançant menys burocràcia.
"Barcelona té una cosa que moltes ciutats voldrien tenir: una extraordinària xarxa de mercats municipals, amb professionals que venen fruita, verdura, carn, peix i productes frescs tots els dies.
"Abans d'inventar-se supermercats públics, Collboni hauria de cuidar els mercats que ja tenim", ha afirmat.
Sirera considera "especialment contradictori" l'anunci després que l'alcalde afirmés aquesta setmana que el comerç barceloní afronta problemes com l'increment de costos i la pressió immobiliària d'un sector que representa el 13,2% del PIB de la ciutat, segons dades difoses amb motiu del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat.
EL PP DEMANARÀ INFORMACIÓ
El PP reclamarà al govern municipal que detalli quant diners públics pensa destinar al projecte, quins costos assumirà l'Ajuntament, com es fixaran els preus, qui podrà comprar en aquests establiments i quina avaluació es realitzarà sobre el seu impacte en mercats, supermercats i comerç de proximitat.
"Menys ocurrències importades de Nova York i més escoltar als comerciants de Barcelona".
"Si Collboni vol ajudar a omplir la cistella de la compra, que comenci per deixar de buidar la butxaca d'els qui cada dia omplen els nostres mercats", ha conclòs Sirera.