Sirera (PP) sobre el reallotjament dels veïns de Vallcarca: "A Barcelona, okupar té premi"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat que el Partit Socialista està enviant un missatge perillós amb la solució acordada per la Sindicatura de Barcelona i el govern municipal de reallotjar 14 dels 30 veïns afectats en el desallotjament del barri de Vallcarca: "A Barcelona, okupar té premi".
"Mentre milers de famílies esperen un habitatge públic, el govern de Jaume Collboni facilita un pis als okupes de Vallcarca a la Casa Orsola", ha sostingut en un comunicat, en referència a l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni.
Ha afegit que aquesta solució no és justícia social, sinó que és un càstig per els qui compleixen les normes i fan les coses bé i ha conclòs que Barcelona "necessita ordre, respecte a la llei i polítiques que protegeixin els ciutadans, no els qui la incompleixen".