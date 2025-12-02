Sirera (PP) qualifica de "fracàs de la gestió de Collboni" el trasllat del saló The District a Madrid

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat que el trasllat de la fira immobiliària The District a Madrid de cara a la pròxima edició "retrata el fracàs de la gestió del govern de l'alcalde Jaume Collboni".
Ho ha dit en un comunicat aquest dimarts en el qual ha criticat que l'alcalde "sembla més preocupat a convertir Barcelona en la capital okupa d'Europa, abans que consolidar-la com la capital immobiliària europea".
Ha afegit que, amb el trasllat de la fira, Barcelona perd un "un esdeveniment que generava una activitat econòmica i de prestigi i un impacte de 35 milions d'euros".