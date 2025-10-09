Sirera qualifica de "farsa política" la proposta de pressupostos de Collboni per al 2026

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha qualificat la proposta de pressupostos municipals 2026 del govern de Jaume Collboni de "farsa política que castiga les famílies i no soluciona cap dels problemes reals" de la ciutat.
En un comunicat aquest dijous, ha assegurat que Collboni no té "projecte, ni rumb i que intentarà comprar suports a l'oposició a còpia de subvencions i cessions ideològiques".
Ha criticat que les ordenances fiscals no incloguin mesures per ajudar els comerços i les petites empreses i ha qualificat de "vergonyós" que mantingui la partida d'1,5 milions per al Districte 11 de Gaza mentre, segons diu, els barris estan abandonats i els veïns cansats de l'incivisme i la degradació.