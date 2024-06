Sirera (PP) qualifica d'ineficient el Pla Endreça de Barcelona i exigeix més neteja

BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha qualificat d'ineficient el Pla Endreça de l'executiu municipal, un pla que aviat complirà un any, i ha exigit una acció més profunda en embornals, columnes de publicitat i plagues, a més de noves mesures contra l'incivisme.

"Aquest pla continua sent una campanya de propaganda del govern que pretenia actuar sobre els principals problemes dels barcelonins: la neteja i la inseguretat, però la ciutat continua sent insegura i incívica i continua estant molt bruta", ha criticat Sirera a través d'un comunicat enviat aquest dissabte pel seu grup.

Sirera ha assegurat que "només cal caminar per Barcelona per adonar-se de com de deixada i bruta està", i ha instat l'alcalde Jaume Collboni a visitar, diu textualment, els racons més degradats de la capital catalana.