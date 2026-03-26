Sirera (PP) proposarà en el ple de Barcelona construir fins a 15.000 habitatges al 22@

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha avançat que proposarà en el ple d'aquest divendres una modificació del pla general metropolità (MPGM) del 2022 del districte del 22@ per facilitar la construcció de fins a 15.000 habitatges en aquest barri.
En unes declaracions als mitjans aquest dijous, ha explicat que per fer-ho, el consistori ha de modificar l'ús per a oficines que tenen molts solars buits encara per construir (que han localitzat a través d'un estudi encarregat) perquè passin a ser d'ús residencial.
"El que demanem és que l'Ajuntament posi aquest sòl al servei dels promotors privats durant 50 o 70 anys i que, amb un sòl públic, els privats hi construeixin habitatges socials sense haver de pagar pel solar i posin preus de lloguer per sota dels de mercat. Amb aquesta operació s'utilitzen solars desaprofitats i a la ciutat no li costa ni un euro", ha sostingut.
Ha recordat que la MPGM actual preveu 3.300 habitatges, però ha criticat que només se n'estan executant l'11% i que amb la seva proposta de col·laboració públic-privada es podrien sumar als 15.000 previstos.
Finalment, els populars també demanaran durant la sessió una modificació de la norma de la zona de baixes emissions (ZBE) perquè els vehicles que hagin passat la ITV, independentment dels anys que tinguin, puguin circular per la ciutat, ja que la revisió "ha considerat que no contaminen".