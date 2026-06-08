Sirera (PP) proposa rebaixar l'IBI fins a un 40%: "Si Madrid ho pot fer, Barcelona també"

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha plantejat rebaixar l'IBI fins a un 40% a la capital catalana: "Si Madrid pot, Barcelona també".
Ha assenyalat que aquesta mesura és "perfectament legal" i flexibilitzaria la pressió fiscal dels barcelonins, i ha esmentat l'IRPF, l'impost de successions i l'impost de patrimoni, ha informat en un comunicat.
Sirera ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, de mentir: "Va dir que congelava els impostos a les famílies i pimes, però ha passat exactament el contrari", i ha alertat que l'IBI ha crescut prop d'un 3%.