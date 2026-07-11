Sirera (PP) proposa un pla per catalogar i evitar la retirada de rètols històrics a Barcelona

BARCELONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Partit Popular (PP) a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, presentarà en la propera Comissió d'Economia i Hisenda una iniciativa per elaborar un pla municipal que catalogui els rètols, aparadors, marquesines, neons i altres elements comercials antics de la ciutat per evitar la seva desaparició, informa un comunicat el partit aquest dissabte.
Sirera ha considerat que "Barcelona no pot seguir perdent part de la seva història cada vegada que baixa una persiana o s'obliga a retirar un rètol històric per una interpretació rígida de la normativa", ja que, al seu judici, aquests elements formen part del paisatge urbà i de la identitat dels barris.
La iniciativa planteja la redacció, en un termini màxim de sis mesos, d'un Pla de Protecció del Patrimoni Comercial Viu de Barcelona, que inclogui la creació d'un Catàleg Municipal del Patrimoni Comercial Viu per registrar aquells elements que posseeixin un interès social, artístic o sentimental.
Mentre es tramita aquest nou marc, Sirera sol·licita suspendre temporalment els expedients sancionadors, les ordres de retirada i les actuacions municipals que afectin a qualsevol element de decoració comercial que tingui una antiguitat mínima de vint anys.
El propi Sirera ha recordat casos com els de el Celler Fermín i el Celler Carol, on l'aplicació de la normativa de paisatge urbà va suposar la retirada d'elements.