Sirera (PP) proposa obrir permanentment les estacionis fantasma del Metro de Barcelona

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha proposat aquest diumenge obrir de manera permanent, amb visites mensuals, les estacions de metro fantasma de Gaudí i Correus.
La campanya 'Obrim el Metro', en el marc del centenari del Metro, ja va obrir aquestes estacions al públic i Sirera ha dit que "la gran expectació ciutadana va generar que la pàgina web per reservar entrades col·lapsés", per la qual cosa ara demana mantenir aquestes visites periòdicament, informa el PP en un comunicat.
Ha afegit que les 5.033 entrades disponibles es van esgotar en unes hores i que "s'hauria d'incloure en l'oferta cultural i turística de Barcelona, igual que ja passa a altres ciutats del món com Londres, Nova York o París".
Així, ha instat l'alcalde, Jaume Collboni, i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a estudiar "la possibilitat d'ampliar les visites i mantenir-les de manera periòdica" perquè més persones puguin gaudir del que ha definit com a patrimoni ocult.
A més, ha defensat que la visita hauria de ser gratuïta per als barcelonins i de pagament per a visitants, per "generar ingressos que ajudin al manteniment i conservació del patrimoni, així com a la possibilitat d'ampliar dies de visites".