Sirera (PP) proposa matricular les bicicletes per frenar els robatoris a Barcelona

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha proposat aquest dilluns l'obligatorietat que totes les bicicletes que circulin per Barcelona portin una matrícula visible amb el nombre de sèrie i model del vehicle com a mesura per combatre el "augment" de robatoris d'aquests vehicles a la ciutat.
Segons un informe publicat per Bicicleta Club de Catalunya i l'equip d'investigació City Lab de l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals (ICTA-UAB), en 2024 es van denunciar 921 robatoris: "És irònic que mentre l'Ajuntament porta anys suposadament fomentant l'ús de la bicicleta, no està garantint la seguretat d'els qui la utilitzen", ha criticat Sirera en un comunicat.
L'edil popular considera que "molts" ciutadans acaben deixant d'utilitzar aquest mitjà de transport després de patir un robatori i ha apuntat que, concorde a aquest mateix estudi, dues terceres parts dels robatoris no es denuncien per una percepció d'impunitat generalitzada.
Per això, Sirera proposa que l'Ajuntament estableixi un sistema obligatori de matriculació per a bicicletes, en col·laboració amb tallers homologats i botigues especialitzades, amb una matrícula amb model i nombre de sèrie i vinculada a un registre per a la Guàrdia Urbana: "Si una bicicleta robada pot ser identificada ràpidament, dissuadim el robatori i facilitem la recuperació".
Ha demanat reforçar la presència de la Guàrdia Urbana a les zones amb més robatoris, instal·lar càmeres de vigilància en aparcaments de bicicletes i millorar la seguretat en els punts on habitualment aparquen els usuaris.