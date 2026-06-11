Sirera (PP) proposa crear un espai davant la Catedral que commemori les visites papals a Barcelona

Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press
BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha proposat al govern municipal crear un espai commemoratiu al voltant de la plaça de la Catedral per recordar les visites papals a la ciutat.
En un comunicat aquest dijous, ha remarcat que la visita d'un papa constitueix "sempre un esdeveniment extraordinari que transcendeix l'àmbit religiós i passa a formar part de la història col·lectiva de la ciutat".
La proposta contempla una placa explicativa de les visites dels tres pontífexs: la de Joan Pau II durant el seu viatge apostòlic del 1982; la de Benet XVI amb motiu de la dedicació de la basílica de la Sagrada Família el 2010; i la de Lleó XIV amb la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família pel centenari de la mort d'Antoni Gaudí.