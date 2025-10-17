Sirera (PP) proposa celebrar els 125 anys del RCD Espanyol amb un mosaic a Sarrià

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha plantejat commemorar els 125 anys del RCD Espanyol amb una rèplica del mosaic que decorava l'entrada de l'antic estadi de Sarrià, i que proposa col·locar als terrenys on se situava.
En una roda de premsa aquest divendres, ha sostingut que l'Espanyol "no és només un club, és memòria col·lectiva" de Barcelona, i ha recordat que a l'estadi de Sarrià es van viure moments únics, com alguns partits del Mundial de Futbol del 1982 i dels Jocs Olímpics del 1992.
"L'esport construeix ciutat, i reconèixer l'Espanyol és reconèixer la seva gent i les generacions senceres de barcelonins que senten aquests colors amb orgull", ha defensat el líder popular, que ha reclamat tornar a Sarrià un símbol que no s'hauria d'haver perdut mai.