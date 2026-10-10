Sirera (PP) presenta una denúncia davant de la Fiscalia perquè s'investigui l'esvoranc del Putxet

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha presentat una denúncia davant de la Fiscalia Provincial de Barcelona perquè s'investiguin els fets relacionats amb l'esvoranc aparegut al barri del Putxet el passat 7 de juliol i que s'esclareixin les "possibles responsabilitats penals".
En un comunicat aquest dissabte, la formació explica que la denúncia posa el focus no només en les causes tècniques d'aquest enfondrament, sinó també en la "gestió de les advertències prèvies i en les actuacions que van poder dur-se a terme abans de l'incident".
La denúncia recull que, segons el partit, el 26 de maig es va produir un enfonsament del paviment en una vorera al carrer de Sant Gervasi de Cassoles i que, setmanes després, un veí va alertar en un Consell de Barri de la possible relació entre aquell episodi, les esquerdes detectades i el pas de la tuneladora.
Així, sol·liciten saber quines comprovacions es van realitzar després d'aquell advertiment, a qui es va traslladar la informació i si es van adoptar les mesures necessàries: "Ja han passat tres mesos i els veïns tenen dret a saber què va fallar, qui tenia coneixement de les advertències prèvies i qui va a assumir les responsabilitats", ha dit Sirera.
Ha recordat que després d'aquests fets va demanar "explicacions urgents" tant al consistori com a la Generalitat, i ha assegurat que hi ha hagut una falta de transparència sobre aquest incident i les seves conseqüències.