Sirera (PP) es postula per liderar una Barcelona "més segura, connectada i pròspera" en 2027

Demana tornar a mirar el món amb ambició davant la "paràlisi" amb Collboni

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, s'ha postulat aquest dijous per liderar una majoria àmplia que aconsegueixi una ciutat "més segura, connectada i pròspera" després de les eleccions municipals de 2027, i assegura que es presentarà.

Així ho ha dit en la seva conferència 'La millor Barcelona' celebrada al Recinte Modernista de Sant Pau després de creuar l'equador del mandat, a la qual han assistit diversos dirigents del partit com el secretari general a Catalunya, Santi Rodríguez; el líder del PP barceloní i alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i el portaveu en el Parlament, Juan Fernández.

Ha advocat per "tornar a mirar el món amb ambició" davant la paràlisi en la qual, al seu judici, Collboni manté la ciutat, i també l'ha retret actuar com un mer delegat del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en comptes de com a alcalde.

"Vull liderar un govern que, com a novetat a la nostra ciutat, estigui al servei dels ciutadans i no a l'inrevés", ha afirmat Sirera, que ha emplaçat a la ciutadania a aconseguir el canvi que, al seu judici, necessita la ciutat.

Així, ha demanat no resignar-se davant la "dolça decadència" en la qual veu sumida Barcelona i recolzar un projecte que prioritzi el sentit comú al dogma, i ha afegit textualment que es veu preparat per encapçalar el projecte amb la valentia i determinació de qui estima la ciutat amb tota l'ànima.

SEGURETAT I PROSPERITAT

Com a segells de la seva proposta, Sirera ha defensat desplegar més policia i més càmeres de seguretat, així com plans urgents contra els assentaments, l'ocupació il·legal i la inseguretat en el Metro, on ha advocat per més presència de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i vigilants privats.

Així mateix, ha defensat accentuar la lluita contra l'incivisme encarint les multes; crear un registre de grafiters més buscats, i crear el perfil del multireincident cívic, perquè "el civisme no pot ser una opció, ha de ser una obligació per a tots".

ECONOMIA

Sirera ha lamentat l"infern fiscal" en el qual veu convertida Barcelona tant per a ciutadans com per a hostalers, constructors i empresaris en general, als quals ha promès instaurar una fiscalitat intel·ligent i una reducció integral de la burocràcia.

També ha carregat contra la reserva del 30%, al·legant que ni construeix ni deixa construir, i contra l'extinció de les llicències de pis turístic en 2028, i s'ha compromès a elaborar una candidatura per uns Jocs Olímpics i a recuperar el circuit urbà de Montjuïc per portar la Fórmula I a la ciutat.

POLÍTICA REAL

Sirera s'ha erigit com a defensor d'una política real "ambiciosa, duradora i al servei del bé comú", que ha contraposat a la política que ha definit com a política a cop de titulars populistes de Collboni, segons ell.

"De debò algú creu que ataca un dels nostres principals motors econòmics és una bona idea?", ha apuntat sobre la gestió del turisme, que ha defensat ordenar i protegir, no criminalitzar.

LIDERATGE

Finalment, ha assegurat que Barcelona "té tot el necessari: la seva gent, la seva història, el seu caràcter, el seu clima, la seva ubicació privilegiada. Només li falta una cosa, lideratge".

D'aquesta manera, s'ha postulat a encapçalar un lideratge valent per a la ciutat, que cregui en Barcelona i sobretot en els barcelonins: "Que no s'amagui. Que no titubegi. Que no tingui por de prendre decisions. Que no governi mirant enquestes, sinó mirant als ulls de la gent".