Daniel Sirera posa en marxa una "caravana antiokupa" a Barcelona

Demanarà explicacions sobre l'oficina per a propietaris afectats per les ocupacions aprovada a l'abril

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Barcelona, Daniel Sirera, ha presentat aquest dijous la nova campanya del grup municipal amb la qual posarà en marxa una "caravana antiokupa" per atendre els veïns afectats a la ciutat, i ha instat l'alcalde Jaume Collboni a actuar.

"El que demano a Collboni és que alci la seva veu, actuï i protegeixi els propietaris decents d'aquesta ciutat", ha dit en la presentació de la campanya 'Fora Okupes' al districte de Sant Martí aquest dijous.

El popular ha reclamat al govern municipal que desplegui l'oficina d'assessorament i suport als propietaris afectats per ocupacions irregulars, proposta liderada pel PP i aprovada amb els suports del PSC, Junts i Vox en el ple del mes d'abril de l'any passat.

D'aquesta manera, ha anunciat que en el pròxim ple del mes de març el PP demanarà explicacions al govern municipal sobre l'estat de la proposta, i durant el que resta de mes aniran presentant un conjunt de mesures que culminaran en la sessió plenària.

Ha xifrat en uns 2.000 els immobles afectats per l'ocupació il·legal a Barcelona, tant pisos com locals, i també ha recordat que hi ha 21 propietats municipals ocupades sobre les quals, afirma, Collboni no està donant informació.

CARAVANA

En aquest sentit, Sirera ha indicat que les pròximes dues setmanes els populars posaran a disposició dels veïns assessorament jurídic en casos d'ocupació mitjançant una caravana itinerant que recorrerà els 73 barris de Barcelona.

Ha assegurat que l'objectiu és "escoltar els veïns, perquè ningú no els està escoltant", a més de brindar-los acompanyament atesa la, a parer seu, inacció tant de l'Ajuntament com de la Generalitat en aquest tipus de casos.