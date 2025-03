Sirera (PP) planteja prohibir portar burca i hijab a les escoles i els centres de salut de Barcelona

Veu una "irresponsabilitat" destinar els Mossos als ports i als aeroports i no tenir més patrulles a la ciutat

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha proposat modificar l'Ordenança de Civisme per prohibir portar burca i hijab en espais públics com les escoles i els centres de salut.

En una entrevista d'Europa Press, ha dit que ho planteja per "respecte cap a la dona", i ha afirmat textualment que el consistori ha de garantir la dignitat de les dones als edificis públics.

"És una qüestió de seguretat, de respecte a les dones", ha expressat el popular, i també ha apostat per prohibir l'ús del burquini a les piscines municipals per motius de salut i higiene, segons ell.

Ha assegurat que cada dia es produeixen tres agressions sexuals a Barcelona, i ha criticat que el Govern municipal no està fent res que sigui efectiu per evitar-ho, per la qual cosa ha demanat a l'Ajuntament anar més enllà de les mesures "cosmètiques".

INSEGURETAT

Sirera ha assegurat que la inseguretat és el primer problema a Barcelona, i ha receptat més agents als carrers, càmeres de videovigilància a les zones "més conflictives" i modificar la llei per fer front a la multireincidència.

"Hem de posar fi a aquesta política bonista que fa que un delinqüent sigui detingut, ingressi a comissaria i en surti als pocs minuts per tornar a delinquir", i ha assenyalat que el PP va presentar fa setze mesos al Congrés una llei per posar fi a aquesta situació, però que el PSOE no la vol tramitar, segons ell.

MOSSOS ALS PORTS I ALS AEROPORTS

Preguntat per com pot afectar Barcelona el pacte PSOE-Junts en matèria d'immigració, que permet als Mossos d'Esquadra tenir presència a les fronteres, als ports i als aeroports juntament amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, Sirera creu que és una "irresponsabilitat" que pot tenir efectes negatius per a la ciutat.

En aquest sentit, ha sostingut que Barcelona necessita més policies, però perquè patrullin els carrers: "Si tenim 3.000 Mossos més, que se'n vagin a patrullar a Ciutat Vella, a Nou Barris i a Sant Martí, que és on es necessiten".

GESTIÓ DE COLLBONI

En relació a la gestió de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Sirera ha afirmat que les seves polítiques no estan aconseguint que la ciutat creixi, i ha criticat textualment que les seves mesures contra els pisos turístics, contra l'ús del vehicle de motor, contra les empreses que generen ocupació i per rebutjar que la Copa Amèrica torni a Barcelona.

També ha assegurat que les polítiques de Collboni són continuistes respecte a les de l'exalcaldesa de BComú, Ada Colau: "Això a Collboni li pot donar rèdits electorals a curt termini, però per a Barcelona és letal".

Preguntat per si creu que el PSOE influeix en les decisions de Collboni, Sirera ha sostingut que l'alcalde és el "pagafantas" del president del Govern central, Pedro Sánchez.

Ha assegurat que això es veu en decisions importants per a la capital catalana com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, que des del PP exigeixen que es dugui a terme: "M'agradaria que fos alcalde dels barcelonins, i no el delegat de Sánchez a Barcelona".

ELECCIONS MUNICIPALS 2027

Preguntat per si contempla negociar amb Junts després de les eleccions municipals del 2027, el popular ha assegurat que tendirà la seva mà per negociar amb qualsevol força política que prioritzi la seguretat, la neteja, l'habitatge i la baixada dels impostos, però que, si el que proposen són mesuraes "equivocades i separatistes", descartarà aquesta opció.

Sobre les perspectives electorals del seu grup, Sirera ha respost que ells són l'alternativa real a l'actual govern, i ha explicat que hi ha gent que no ha votat el PP però que li demana ajuda sobre alguns problemes: "Jo no vull ser l'alcalde del Partit Popular, vull ser l'alcalde de tots els barcelonins".