Sirera (PP) penja cartells per la GPM a Barcelona en els quals critica la gestió del PSOE i el PSC

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha penjat cartells adreçats als assistents de la Global Progressive Mobilisation (GPM), que organitza el PSOE aquest divendres i dissabte a la ciutat, en els quals critica la gestió del govern de Pedro Sánchez; del president de la Generalitat, Salvador Illa, i de l'alcalde, Jaume Collboni.
En unes declaracions davant la premsa a la plaça Universitat, Sirera ha dit que, amb aquesta campanya, vol mostrar als assistents a la GPM "la realitat que viuen els barcelonins després d'anys de governs d'esquerres".
"Veuran el govern espanyol més corrupte de la història i tot això és el que Sánchez no explicarà als dirigents, mentre que nosaltres volem explicar la realitat de la nostra ciutat, de la nostra comunitat i del nostre país", ha expressat el líder popular.
Ha assenyalat que, com a conseqüència de les polítiques d'aquests governs, Barcelona s'ha convertit en la "ciutat més insegura d'Espanya, on cada dia es produeixen 281 robatoris".
Ha augurat que Sánchez no trepitjarà els carrers de la ciutat aquests dies, de la mateixa manera que Collboni "no trepitja els barris", i ha dit que, en canvi, els populars seran al carrer explicant el resultat del model socialista, que ha assegurat que ha fracassat a tot el món.