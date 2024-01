Sirera (PP) sobre l'operació Catalunya: "No hi ha ningú per sobre la llei"

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat aquest dilluns que "no hi ha ningú per sobre la llei" respecte a la presumpta implicació de l'expresident del Govern central Mariano Rajoy en l'operació Catalunya.

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa preguntat per una investigació de 'La Vanguardia', 'eldiario.es' i 'Elnacional.cat' segons la qual el govern de Rajoy va investigar al marge de la llei" l'independentisme català.

Ha afegit que ell és "partidari que la justícia actuï i escolti si hi ha responsabilitats", i que s'assumeixin en aquest cas, i ha reiterat que no hi ha ningú per sobre la llei, ni l'Estat ni la Generalitat, ha concretat.