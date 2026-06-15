Sirera (PP) lamenta que Collboni no hagi "canviat el rumb" de Barcelona després d'investir-lo el 2023

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha lamentat que l'alcalde, Jaume Collboni, no hagi "canviat el rumb" de la ciutat malgrat haver contribuït a la seva investidura el 2023, i li retreu haver desaprofitat l'oportunitat.
"Li vam donar l'oportunitat d'escriure les millors pàgines de la història de la ciutat de Barcelona i Jaume Collboni ha desaprofitat aquesta oportunitat", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha fet balanç dels 3 anys de mandat.
En concret, Sirera ha defensat que van investir Collboni per assolir un canvi, però creu que només s'ha passat de la confrontació de l'exalcaldessa Ada Colau a la inacció: "Hem passat d'un govern sectari a un govern paralitzat".
Ha afirmat que els veïns continuen reclamant més seguretat, neteja i serveis públics però que el consistori "continua com en l'etapa de Colau, destinant milions d'euros a propaganda, campanyes d'imatge i projectes allunyats de les necessitats" de la gent.
Per alertar d'aquesta situació, els populars han editat un llibre que repartiran per tota la ciutat en el qual recullen la gestió de Collboni aquests últims 3 anys, amb un pròleg de Sirera seguit per 6 pàgines en blanc per criticar que l'executiu no ha fet "absolutament res", segons ells.