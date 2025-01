Sirera (PP) insta Collboni a presentar-se com a acusació particular en l'agressió del Metro

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha instat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, a que el consistori es presenti com a acusació particular en el cas de la "brutal agressió patida" per un vigilant del Metro aquest dilluns.

En un comunicat d'aquest dimecres, Sirera ha denunciat l'"augment alarmant dels fets delictius al Metro" que, a parer seu, mostra la urgent necessitat de reforçar la protecció en aquest servei, en les seves paraules.

En aquest sentit, ha apuntat a les poques eines de les quals disposen els vigilants de seguretat privada, la qual cosa, segons ell, converteix el transport subterrani de Barcelona en una "ganga per als delinqüents" i en un perill per als usuaris i el personal.