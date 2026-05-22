Sirera (PP) insisteix en la necessitat de dotar la Guàrdia Urbana de Barcelona de pistoles Taser

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha insistit en la necessitat de dotar de pistoles Taser els agents de la Guàrdia Urbana davant la situació "cada vegada més violenta i perillosa" que viu la ciutat.
Ho ha dit en un acte aquest divendres al barri de la Marina de Port, al qual ha assistit per presentar la campanya 'Carrers segurs' i en el qual ha defensat que Barcelona necessita una policia "preparada, protegida i equipada", indica la formació en un comunicat.
També ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni, haver "desaprofitat la negociació dels pressupostos de la Generalitat per exigir els 3.000 mossos que Barcelona necessita", després d'afirmar que en els seus 3 anys de mandat s'han registrat 38 homicidis.