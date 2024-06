Sirera (PP) exigeix mantenir oberts tots els hospitals de Barcelona aquest estiu

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit mantenir oberts tots els hospitals de la ciutat aquest estiu "davant la reducció de llits i tancament d'hospitals", ha afirmat en un comunicat aquest dijous.

"La falta de previsió de Collboni i Aragonès no pot deixar els barcelonins sense serveis sanitaris, amb les urgències col·lapsades i amb el personal mèdic saturat", ha alertat el dirigent popular.

Per això, el PP presentarà, en la pròxima comissió de Drets Socials, una proposició perquè l'alcalde, Jaume Collboni, "planti cara al Govern de la Generalitat i li exigeixi donar un crèdit pressupostari extraordinari per evitar el tancament de llits, renovar els contractes temporals i contractar substitucions per cobrir les vacants del personal".