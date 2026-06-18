Sirera (PP) exigeix equipar la Urbana de Barcelona amb pistoles Taser després del detingut al carrer Muntaner

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que doti "de manera immediata" la Guàrdia Urbana de pistoles Taser, després de la detenció d'un home amb un ganivet al carrer Muntaner per part dels Mossos d'Esquadra.
Pel líder popular, la detenció i reducció de l'home amb aquest dispositiu "demostra que les Taser són imprescindibles per resoldre situacions de perill amb persones armades", indica la formació en un comunicat aquest dijous.
Així mateix, ha sostingut que els barcelonins no es poden acostumar "ni normalitzar que matin algú a trets, que hi hagi batalles campals amb ganivets al Raval o que un individu armat amb un matxet sembri el pànic" a la seva ciutat.