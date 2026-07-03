Sirera (PP) exigeix la dimissió de Batlle i Parlon per l'"escalada de violència" a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit la dimissió del tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, i de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, davant l'"escalada de violència insuportable" a la ciutat.
Ho ha dit en un comunicat arran del tiroteig aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso en què ha mort un adolescent de 15 anys, i ha responsabilitzat dels recents tirotejos a la ciutat el president del Govern central, Pedro Sánchez; el de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde, Jaume Collboni.
Ha assegurat que Sánchez "porta anys abandonant les forces i cossos de seguretat de l'Estat", que reclamen més mitjans per combatre el narcotràfic i controlar l'entrada de droga pel Port de Barcelona, segons ell.
Ha criticat que Illa "continua sense dotar Barcelona dels prop de 3.000 agents de Mossos d'Esquadra que necessita la ciutat", i que Collboni ignora la petició d'incorporar 1.000 agents a la Guàrdia Urbana per reforçar la seguretat als carrers.
SITUACIÓ "GRAVÍSSIMA"
Per tot plegat, ha qualificat de "gravíssima" la situació d'inseguretat que viu la capital catalana i ha reclamat un canvi immediat en els responsables polítics de la seguretat.
"El que està passant a Barcelona és molt greu. 8 assassinats en amb prou feines 6 mesos és una xifra insuportable per a una ciutat com la nostra", i ha assegurat que hi ha polítics que fa massa temps que miren cap a una altra banda mentre la inseguretat augmenta.