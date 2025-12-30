Sirera (PP) exigeix Collboni redissenyar carrils bici: "Molts suposen un perill per als vianants"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
La Sindicatura de Barcelona defensa seguir eliminant els carrils bici de les voreres
BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que redissenyi els carrils bici barcelonins ja que "molts estan mal dissenyats i suposen un perill per als vianants".
En un comunicat, el dirigent popular ha alertat que "no es pot seguir posant en risc als vianants per una planificació ideològica sense sentit", i ha reclamat vetllar perquè les voreres siguin espais segurs i prioritaris per les persones.
En aquest sentit, Sirera s'ha acollit a l'informe presentat aquest dilluns per la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que ha defensat continuar eliminant els carrils bici de les voreres prioritzant els vianants "per sobre de la resta d'agents".
Arran d'una queixa sobre les vies ciclistes que passen per darrere de quatre parades de bus al districte de l'Eixample, la Sindicatura conclou que "l'actuació municipal no ha estat eficaç" i recomana al consistori modificar els traçats dels carrils bici que transcorren per la vorera, especialment on hi ha parades d'autobús.
"L'informe del Síndic confirma el que fa temps que denunciem: que molts carrils bici no es van dissenyar pensant en la seguretat, sinó en la improvisació de voler omplir Barcelona de carrils bici sense planificació", ha sostingut Sirera.