Sirera (PP) exigeix a Collboni que "garanteixi la seguretat al Metro" durant la Mercè

BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit aquest dissabte a l'alcalde, Jaume Collboni, que "garanteixi la seguretat al Metro" durant les festes de la Mercè el 23 i 24 de setembre.
Ha afegit que "el Metro no pot operar de manera ininterrompuda si no s'assegura la protecció dels seus usuaris", explica el PP en un comunicat.
Considera "urgent" que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) resolgui el conflicte laboral amb els vigilants de seguretat i ha acusat Collboni de no prioritzar prou la seguretat dels barcelonins, sinó que el veu més preocupat per l'exterior.
Sirera ha recordat que al gener es va aprovar un Pla Especial de Seguretat al Metro per incrementar el nombre de vigilants i la presència de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra.
"És fonamental dotar els vigilants privats del Metro de més competències i recursos millors, tant humans com materials. Aquesta responsabilitat recau en TMB, però també en Collboni", ha afegit.
Ha qualificat d'insostenible la situació dels vigilants perquè, segons ell, treballen moltes hores per sous baixos i sense els recursos necessaris.