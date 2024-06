Sirera (PP) exigeix a Collboni "donar la cara" després de l'assassinat d'un jove a la Barceloneta

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que "doni la cara i assumeixi la responsabilitat de garantir la seguretat" a la ciutat, arran de l'assassinat d'un jove degollat a la Barceloneta durant la revetlla de Sant Joan.

En un comunicat d'aquest dimarts, el grup municipal ha destacat que el director dels Mossos d'Esquadra ha advertit que aquest estiu "pot ser complicat davant l'augment d'actes violents vinculats, en molts casos, amb el tràfic i consum de drogues".

Sirera ha reclamat a Collboni que comparegui per explicar quines mesures prendrà l'Ajuntament per posar fi a la violència als carrers i per lluitar contra l'obtenció d'armes, recull el comunicat.