Sirera (PP) exigeix a Collboni que admeti "alguna responsabilitat" per la sentència de la Via Laietana

Creu que l'alcalde "no se'n pot mantenir aliè"



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit aquest dimecres a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que admeti "alguna responsabilitat", arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha revocat l'acord del consistori que aprovava la reurbanització de la Via Laietana.

Ho ha dit en una roda de premsa per presentar les iniciatives que el PP portarà al ple de divendres, en què ha reivindicat que Collboni "no se'n pot mantenir aliè" i ha de prendre alguna responsabilitat, perquè assegura textualment que l'Ajuntament juga amb diners que no són seus.

Ha recordat que el setembre del 2023 el PP va reclamar a Collboni que paralitzés les obres en espera de la sentència i que "li agradaria que expliqués què pensa fer davant una sentència que diu que va actuar contra la llei".

INICIATIVES PER AL PLE

Ha detallat que la proposició dels populars en el ple de divendres consisteix a instar a impulsar la promoció turística del barri del Call de Barcelona, al districte de Ciutat Vella, i que proposaran una declaració institucional sobre la llibertat d'expressió en la premsa.

També demanaran a l'alcalde, a través d'un prec, que elabori un Pla integral de seguretat al metro, amb més càmeres de videovigilància, botons del pànic a tots els vagons i més agents, com també un programa de cessió de sòl en règim de superfície a empreses privades per a la construcció d'habitatges de lloguer assequible.