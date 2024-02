Sirera (PP) diu que les circumstàncies per indultar Puigdemont "no es donen ni es donaran mai"

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha assenyalat que les circumstàncies per indultar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "no es donen ni es donaran mai" ja que, al seu parer, abans hauria de tornar a Espanya i ser jutjat.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a 'Crónica Global' recollida per Europa Press en preguntar-li per les informacions publicades sobre que el PP va estudiar l'amnistia 24 hores abans de descartar-la i que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, estaria obert a un indult condicionat a Puigdemont.

"Perquè es produeixi l'indult, el pròfug ha de venir i ser jutjat, i hi ha d'haver una assumpció de responsabilitats i demanar perdó, assumint que es va actuar malament", ha recordat Sirera, i ha reivindicat que el PP ha dit 'no' als indults i a l'amnistia i ho continuarà dient.

Respecte als resultats de les eleccions a Galícia, Sirera els ha enaltit com "una bona notícia no només per a Galícia i per al PP, també per a Espanya", ja que els votants populars han sabut reaccionar a l'intent del PSOE de convertir el PP en un partit feble, textualment.

Per a Sirera, la victòria del PP en les eleccions gallegues "demostra el fracàs de la política de Sánchez i els seus intents per enderrocar al PP i donarà oxigen als independentistes", en referència als pactes del Govern central, presidit per Pedro Sánchez, amb ERC i Junts.