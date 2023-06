Sirera (PP) després de reunir-se per negociar amb Collboni i Trias: "Volem ser decisius"

Diu que no participarà en un "mercadeig de cadires" i rebutja un govern de Junts i ERC i del PSC amb Colau



BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha explicat aquest dijous que es va reunir dimarts amb l'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, i dimecres amb el de Junts, Xavier Trias, i ha dit que es vol involucrar en la governabilitat de la ciutat: "Volem ser decisius".

En roda de premsa, Sirera ha dit que està "certament decebut" per les trobades amb els possibles candidats a l'alcaldia perquè només li han traslladat, l'un i l'altre, el desig de ser alcalde, però ha insistit que vol parlar amb ells de propostes concretes i programàtiques.

"No participarem en un mercadeig de cadires", ha dit el líder popular a Barcelona, que ha afirmat que vol condicionar el futur municipal durant tots els dies del mandat, per la qual cosa ha apuntat que no descarta formar part del Govern municipal.

Sobre les condicions per donar els seus vots al PSC o a Junts, ha dit que no volen que un cop passada la investidura Trias pugui formar un govern amb ERC, ni que l'ara alcaldessa en funcions Ada Colau formi part d'un govern municipal amb el grup socialista.

INDEPENDÈNCIA I ELS COMUNS

De Trias, també ha concretat que no farà alcalde de Barcelona "algú que aposta per la independència", per la qual cosa ha insistit a negociar sobre les propostes que Trias té per a la ciutat.

Sobre si el govern socialista podria comptar amb la resta del grup municipal de BComú sense Colau, no ha concretat que els comuns al govern serien una línia vermella, i malgrat que no s'ha volgut anticipar a les decisions d'un altre partit, ha opinat que entre Colau i Janet Sanz "tampoc no hi ha gaire diferència".

Per a les negociacions, Sirera ha plantejat un document amb 50 propostes sobre "seguretat, llibertat i desenvolupament econòmic per recuperar Barcelona", i ha dit que durant aquests dies iniciarà literalment un procés d'escolta activa amb agents socials, econòmics i constitucionalistes.