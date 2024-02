Sirera (PP) desestima canviar d'alcalde però avisa a Collboni: "No li he donat un xec en blanc"

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha desestimat formar una majoria alternativa i canviar d'alcalde a Barcelona però ha avisat a l'actual alcalde, Jaume Collboni: "No li he donat un xec en blanc".

En preguntar-li per si veu possible pactar un alcalde alternatiu a Barcelona una entrevista d'aquest divendres a 'El Periódico' recollida per Europa Press, ha defensat que "no és desitjable" ja que, al seu judici, les alternatives no són millors per a la ciutat, textualment.

Així mateix, ha advertit a Collboni que el PP pot seure a "parlar de Barcelona" amb qualsevol partit i li ha demanat governar i pactar amb tots per prioritzar temes importants, en les seves paraules, com la seguretat, l'habitatge o la neteja.

Ha assegurat que el seu partit no és partidari de bloquejar res i està "disposat a parlar amb tothom que vulgui que Barcelona vagi millor, no que ells vagin millor".

I preguntat per la possibilitat que el PSC governi en minoria, ha sostingut que ho veu "viable" i, si bé ha avisat als socialistes que governar amb 10 regidors obliga a treballar i parlar molt, ha recordat que és el que Barcelona va dir en les darreres eleccions, textualment.