Sirera (PP) demanarà en el ple de Barcelona de divendres dotar la Guàrdia Urbana amb les Taser

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha avançat que demanarà en el ple d'aquest divendres incorporar les pistoles Taser a la Guàrdia Urbana.
En un comunicat aquest dimarts, ha criticat que el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, "torni a actuar a remolc dels esdeveniments", en referència a l'anunci de Collboni de portar al ple del mes de juliol la incorporació d'aquests dispositius al cos policial.
"Fa un mes ja vam advertir d'aquesta realitat. El temps ens torna a donar la raó. Mentre nosaltres fa setmanes que estem alertant de l'augment de la violència i proposant solucions, l'alcalde sembla necessitar imatges impactants o que passi alguna cosa més greu per reaccionar", ha afirmat.