Sirera (PP) demana que tot vehicle que superi la ITV pugui circular per Barcelona i evitar la ZBE

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha proposat reformar el funcionament de la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona per permetre la circulació de qualsevol vehicle que superi la inspecció tècnica de vehicles (ITV).
Sirera ha plantejat substituir l'actual sistema basat en les etiquetes ambientals per un model centrat en les emissions reals dels vehicles mesurades durant la ITV, informa el partit en un comunicat aquest dilluns.
La iniciativa arriba després que el consistori hagi reactivat aquest dilluns les restriccions de la ZBE després de la crisi de Rodalies a Catalunya, sobre la qual Sirera ha afirmat que "si un cotxe demostra a la ITV que compleix els límits de contaminació, no té sentit prohibir que circuli únicament per l'any de fabricació".