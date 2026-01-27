Sirera (PP) demana suspendre les sancions de la ZBE a Barcelona pels problemes a Rodalies

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que suspengui de manera "immediata" les sancions de la zona de baixes emissions (ZBE) i la gratuïtat del peatge de Vallvidrera arran del col·lapse provocat per Rodalies.
"En una ciutat on es produeixen prop de 2 milions de desplaçaments diaris, milers de treballadors, estudiants i famílies no tenen una alternativa real per entrar a Barcelona i, malgrat això, el govern municipal continua multant com si no passés res", ha dit en un comunicat aquest dimarts.
Ha concretat que durant tot el febrer no s'imposi cap sanció als vehicles sense etiqueta, i que s'anul·lin totes les multes tramitades des del 20 de gener i que l'aixecament del peatge de Vallvidrera serveixi per descongestionar els accessos a la ciutat.