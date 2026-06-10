Sirera (PP) demana una reunió "urgent" dels partits després de l'assassinat d'un home

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat una reunió "urgent" de tots els grups municipals després de l'assassinat d'un home al carrer Balmes aquest dimecres al matí.
Sirera, en una anotació a X, ha explicat que la reunió ha de servir "per respondre a la inacció" del president del Govern central, Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde, Jaume Collboni.
"Un altre homicidi a ple carrer. Ja en van 7 en amb prou feines dos mesos. Aquesta vegada a Sarrià-Sant Gervasi", ha lamentat.