Sirera (PP) demana prohibir l'exhibició de souvenirs "ofensius" i de caràcter sexual a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat al Govern municipal de Jaume Collboni el reforç d'inspeccions en els establiments de venda de souvenirs i cànnabis per prohibir l'exhibició en la via pública de productes "ofensius", de caràcter sexual i que fomenten el consum de drogues.
Sirera ha lamentat que s'exhibeixen "sense cap tipus de control articles sexuals, referències a drogues i objectes de pèssim gust que projecten una imatge degradant" de Barcelona, segons recull en un comunicat de la formació aquest diumenge.
En la seva opinió, aquests productes són "incompatibles amb una ciutat que vol ser una destinació turística familiar i de qualitat", per la qual cosa el partit presentarà una petició en la propera Comissió d'Economia en el consistori perquè l'Ajuntament reforci les actuacions d'inspecció comercial.