Sirera (PP) demana un pla especial de seguretat i mobilitat a Barcelona per la visita del Papa

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat a l'alcalde, Jaume Collboni, que activi un dispositiu especial de seguretat, emergències i mobilitat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV a la ciutat prevista el 9 i 10 de juny.
"Som davant un esdeveniment que mobilitzarà milers de persones i que tindrà importants afectacions sobre la mobilitat. Barcelona ha d'estar preparada i anticipar-se per evitar problemes i minimitzar les molèsties als ciutadans", ha sostingut en un comunicat aquest dimarts.
És per això que ha considerat "imprescindible" reforçar la presència policial i els serveis d'emergències, a més d'establir plans específics de mobilitat que permetin respondre amb rapidesa davant qualsevol incidència i informar veïns i comerciants sobre les afectacions previstes.
En aquesta línia, ha subratllat la necessitat d'elaborar un pla concret per a les rondes de Barcelona per evitar col·lapses: "Les rondes absorbiran una gran part del trànsit i no podem permetre que qualsevol incidència provoqui quilòmetres de cues i paralitzi Barcelona".
Sirera també ha afegit que s'ha de reforçar el transport públic per facilitar els desplaçaments i reduir l'ús del vehicle privat durant els dies de la visita del Papa.