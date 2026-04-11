Sirera (PP) demana pistoles tàser en totes les patrulles de la Guàrdia Urbana a Barcelona

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat que totes les patrulles de Guàrdia Urbana tinguin pistoles tàser i ha considerat irresponsable bloquejar-ho: "Sectarisme ideològic. Aquestes eines protegeixen els agents i són dissuasives".
Durant un jornada del PP de Madrid sobre seguretat, ha dit aquest dissabte que Barcelona s'ha convertit en "exemple de descontrol, permissivitat i fracàs polític" de què ha acusat l'alcalde Jaume Collboni, informa el PP barceloní en un comunicat.
Ha donat xifres "inassumibles per a qualsevol gran ciutat europea": 464 delictes al dia, 281 robatoris i furts diaris, 4 agressions sexuals al dia, 1 violació diària, 36 edificis municipals okupats actualment, i 250.000 xeringues retirades els últims 5 anys, ha dit.
Sirera creu que durant anys "s'han imposat polítiques ideològiques que han afeblit el principi d'autoritat" i que han prioritzat l'okupa enfront el propietari i el delinqüent enfront l'agent, segons ell.
Per això ha demanat per a Barcelona més policia, millor equipada, més protegida i amb més suport polític; més coordinació policial entre Urbana i Mossos d'Esquadra, compartint informació i actuació; i un pla urgent amb més efectius, mitjans, videovigilància, presència policial als barris i coordinació de tots els cossos.