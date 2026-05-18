Sirera (PP) demana obrir supermercats municipals amb producte fresc a 3 barris de Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat aquest dilluns al govern municipal crear un supermercat municipal amb productes frescos als barris de Baró de Viver, Vallbona i Torre Baró "mentre no hi hagi prou oferta privada i de qualitat".
Sirera ha alertat de la "greu manca d'accés a aliments frescos i saludables" en aquests barris i que han esdevingut deserts alimentaris, informa el grup en un comunicat.
Ha explicat que en el cas de Baró de Viver, més de 2.600 habitants tan sols disposen de supermercats 24 hores, amb productes "més cars i de més mala qualitat nutricional", una situació que, segons ha dit, afecta especialment les persones grans i amb mobilitat reduïda que s'han de desplaçar a altres barris per fer una compra saludable.
Per això, ha proposat que l'Institut de Mercats municipal impulsi un model de supermercat municipal de proximitat aprofitant locals buits als barris.
"El govern municipal no pot continuar abandonant aquests barris. Garantir una alimentació saludable també és garantir dignitat, salut i igualtat d'oportunitats", ha sostingut.