Sirera (PP) demana no "desaprofitar" la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat al govern municipal que tregui el màxim partit a la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat, que la capital catalana ostenta aquest any: "Sense informació clara ni diàleg amb els comerciants, existeix el risc de desaprofitar una oportunitat única", ha alertat.
El líder popular ha lamentat que "els qui sostenen el teixit comercial de la ciutat no estiguin informats ni participin en decisions clau sobre recursos que els haurien de beneficiar directament", en un comunicat de la formació aquest dimarts.
Així mateix, ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni, que hagi deixat "plantats" els comerciants de la ciutat en la presentació de la Capitalitat per participar en un acte a Madrid, la qual cosa demostra quines són les seves prioritats, segons ell.