Sirera (PP) demana "no abaixar la guàrdia" després de desallotjar La Escocesa i destinar la nau a habitatge públic

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat "no abaixar la guàrdia" després del desallotjament de l'antiga nau fabril de La Escocesa, situada al barri del Poblenou, i ha proposat dedicar el recinte a construir-hi habitatge públic.
"Barcelona no es pot permetre tenir edificis públics convertits en focus de violència i degradació mentre milers de famílies esperen un habitatge digne", ha sostingut el líder popular en un comunicat de la formació aquest divendres.
Sirera, que ha celebrat el desallotjament de la nau, també ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni, i a l'exalcaldessa Ada Colau la seva "hipocresia" per defensar el dret a l'habitatge mentre permetien l'existència de recintes com el de La Escocesa.