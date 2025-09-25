Sirera (PP) demana mesures urgents contra el "cada vegada més insostenible" barraquisme de Barcelona

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha assenyalat que la situació del barraquisme a la ciutat és "cada vegada més insostenible i decadent", per la qual cosa ha reclamat al govern municipal que prengui mesures urgents.
Després de visitar el barri de la Sagrera, al districte de Sant Andreu, ha assenyalat que els veïns "reconeixen que s'ha incrementat la inseguretat a la zona, amb més robatoris que mai i fins i tot amb assalts a cases particulars", apunta la formació en un comunicat.
D'aquesta manera, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que "es prengui aquesta situació seriosament, erradiqui aquests assentaments, busqui solucions per a la gent que hi viu i demani als serveis socials que actuïn sobre els menors que hi conviuen".