Sirera (PP) demana mesures sobre la presència de l'eruga processionària en parcs de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat campanyes informatives sobre l'eruga processionària amb especial atenció a Collserola, segons ha informat aquest diumenge mitjançant un comunicat.
Segons Sirera, "la recent clausura del parc de Collserola per la pesta porcina podria haver provocat un menor manteniment i seguiment d'aquest espai natural, afavorint així la presència massiva d'aquest insecte que se situa especialment en els pins".
El partit reclama campanyes informatives sobre com actuar en cas d'urgència si una mascota, especialment gossos, o un nen entra en contacte amb aquestes erugues, ja que, segons expliquen en el comunicat, els pèls d'aquesta eruga poden provocar reaccions al·lèrgiques, irritacions en la pell, problemes oculars i fins i tot dificultats respiratòries.