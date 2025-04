Sirera (PP) demana més seguretat i mesures antiincendis als pàrquings municipals de Barcelona

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha demanat aquest dissabte més seguretat i mesures antiincendis als pàrquings municipals subterranis: sensors de temperatura, ruixadors d'aigua a cada plaça, més espai per estacionar cotxes elèctrics amb més distància de cotxe a cotxe, i mantes apagafocs per a elèctrics.

En un comunicat, ha dit que la normativa actual espanyola per construir aparcaments no preveu mesures de seguretat per a aquest tipus d'incendis, "però Barcelona té prou capacitat per liderar aquest camp".

Segons Sirera, el PP va preguntar per escrit al Govern municipal si preveu noves mesures d'aquest tipus, però l'Ajuntament va contestar que "no tenia previst limitar l'accés d'aquests vehicles i que els pàrquings ja compten amb prou mesures antiincendis segons la normativa, a més d'inspeccions periòdiques".