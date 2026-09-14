Sirera (PP) demana més policia als carrers de Barcelona per l'augment de l'ús d'armes blanques

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat al president de la Generalitat, Salvador Illa, i a l'alcalde, Jaume Collboni, reforçar la presència policial als carrers de la capital catalana davant l'augment de l'ús d'armes blanques i la "situació d'inseguretat" que viu la capital catalana.
"És veritat que si algú utilitza un punyal, qui apunyala és el delinqüent. Però hi ha altres actors que permeten que això passi", ha sostingut en un comunicat aquest dilluns, alhora que ha demanat que totes les patrulles de la Guàrdia Urbana disposin de pistoles Taser.
Ha exigit que totes dues administracions "assumeixin les seves responsabilitats i deixin de buscar excuses davant els episodis de violència i delinqüència que es produeixen a Barcelona".