Sirera (PP) demana més activitats d'estiu per a nens amb necessitats especials a Barcelona

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat més oferta inclusiva i accessible d'activitats d'estiu per a nens amb necessitats educatives especials, informa el partit en un comunicat.

Sirera ha criticat que "gran part de les activitats del programa municipal 'T'estiu molt' no estan pensades ni adaptades" per a nens amb aquestes necessitats, i que només 22 de les 1.080 activitats disponibles aquest estiu són inclusives per a menors amb discapacitat.

El PP proposarà en la pròxima Comissió de Drets Socials un pla municipal que garanteixi l'adaptació de casals d'estiu i altres activitats per a diferents perfils.